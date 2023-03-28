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МКАД без преувеличения можно назвать главной внутренней автомагистралью столицы. Ежедневно здесь проезжает более миллиона автомобилей. Меры, которые власти применяют для оптимизации движения по МКАД и снижения заторов, не только сокращают время в пути миллионов водителей, но и уменьшают количество вредных выбросов в атмосферу. Поэтому работа по улучшению дорожной ситуации в столице в целом и на МКАД в частности не прекращается. О том, что уже сделано и что предстоит сделать, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.
Мэр напомнил, что в свое время МКАД строили для грузовиков. Но когда эта трасса стала внутригородской, было решено дать приоритет легковушкам и большегрузам, обеспечивающим нужды столицы. Транзит фур был запрещен. Ситуацию значительно облегчило строительство ЦКАД – после запуска магистрали в 2021 г. туда ушло почти 50 тыс. транзитных грузовиков в сутки.
Еще одна альтернатива МКАДу – Московский скоростной диаметр (МСД).
"Основной участок МСД, введенный в прошлом году, "оттянул" с прилегающих участков МКАДа примерно 10-15% трафика. Еще более заметным влияние МСД станет к концу нынешнего года, когда новый Южный участок разгрузит наиболее проблемные секторы МКАД на юге и юго-востоке",
– отметил Сергей Собянин.
Параллельно ведутся работы по улучшению пропускной способности самого МКАДа. Устраивается новое освещение, делающее более комфортной езду в ночное время; крепятся новые информативные табло, предупреждающие об аварии впереди; проводится переразметка проезжей части, увеличивающая количество полос движения за счет сужения технических боковых полос. Это позволило увеличить среднюю скорость движения на МКАДе до 51 км/ч и снизить количество ДТП на 20% за последние пять лет.
Самое эффективное, но затратное мероприятие – строительство новых вылетных магистралей и развязок. Эта программа стартовала еще в 2012 году. Сейчас готовы 19 из 22 запланированных развязок. Оставшиеся три – с Алтуфьевским шоссе, с Липецкой улицей и с улицами Верхние Поля и Капотня – должны быть сданы не позже 2024 года.
"Модернизация МКАД – хороший пример того, как даже самую неразрешимую проблему можно решить, если действовать последовательно, разумно и не бояться принимать сложные решения", – убежден Собянин.
Ранее мэр Москвы рассказал о программе реконструкции столичных театров.
Они близки к нулю