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Традиционные Дни исторического и культурного наследия пройдут в Москве с 18 апреля по 31 мая. У жителей столицы будет уникальная возможность бесплатно посетить памятники культуры, обычно закрытые для экскурсантов. В этом году в акции участвует более 120 объектов, в том числе новые площадки.
"Впервые после реставрации в акции участвуют павильон "Физика" на ВДНХ, Литературный институт на Тверском бульваре, Театр на Бронной и др.",
– сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.
Как всегда, распахнут свои двери для москвичей старинные усадьбы и доходные дома, в частности усадьба А.К.Разумовского на улице Казакова и Дом Муравьева-Апостола в Басманном районе.
В блоке "Многоэтажное наследие" посетителям представится возможность осмотреть здание Центросоюза или первый столичный небоскреб – Дом Нирнзее.
Экскурсионный цикл "Подземное наследие" покажет ценности, скрытые глубоко под землей, в том числе фрагменты фундаментов стены Белого города на Хохловской площади и древние окаменелости на станциях Московского метрополитена.
В рамках цикла "Наследие на высоте" можно будет побывать на смотровой площадке гостиницы "Украина", в башне Киевского вокзала, колокольне Новоспасского монастыря.
Для детей организаторы подготовили отдельную программу, также как и для посетителей с нарушениями слуха, ментальными особенностями и маломобильной категории граждан.
Дни исторического и культурного наследия проходят в Москве с 2001 года. В прошлом году в рамках акции было проведено 368 бесплатных экскурсий.
Ознакомиться с полным списком мероприятий и записаться на экскурсию можно на портале "Узнай Москву".
Ранее сообщалось, что с 10 по 16 апреля в Москве пройдет музейная неделя.
Участи незалежных не позавидуешь