Историческая часть Ленинского проспекта после благоустройства сохранит привычный облик - Собянин

Историческая часть Ленинского проспекта после благоустройства сохранит привычный облик - Собянин
Фото: пресс-служба
Работы запланированы на участке от Университетского проспекта до улицы Кравченко

Комплексное благоустройство Ленинского проспекта продолжится в 2023 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он заверил, что привычный облик исторической части улицы не изменится, но там станет уютнее и красивее.

Приводить в порядок Ленинский проспект начали в 2020 году. Сначала благоустроили участок от улицы Кравченко до МКАД, в прошлом году работы шли на участке от центра до Университетского проспекта. Теперь настала очередь средней части Ленинского проспекта – от Университетского проспекта до улицы Кравченко. Работы здесь не велись ранее, поскольку должны идти в комплексе с завершением строительства станций "Новаторская" и "Вавиловская" новой Троицкой линии метро.

По плану, после благоустройства интенсивность движения автомобилей по Ленинскому проспекту не снизится, однако для пешеходов там тоже будет много места: тротуары, по возможности, будут расширены, вдоль проезжей части высажены новые деревья и кустарники.

Приведут в порядок водосточную сеть, поменяют освещение, в том числе установят низкие уличные торшеры со светодиодными светильниками, а на пешеходных переходах оборудуют контрастный свет, чтобы на "зебре" человек был более заметен.

В рамках проекта "Чистое небо" воздушные провода спрячут под землю. Вдоль проспекта установят современные остановочные павильоны общественного транспорта с возможностью подзарядки гаджетов.

Во дворах вдоль участка благоустройства обновят детские и спортивные площадки, в парке "Надежда" сделают зону для выгула и дрессировки собак, большое зеленое пространство к проспекту Вернадского – Парк 40-летия ВЛКСМ – тоже приведут в порядок.

"Благодаря благоустройству на Ленинском проспекте станет так же уютно и безопасно, как и на других вылетных магистралях Москвы", – написал Собянин в своем блоге.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что планируется сделать этим летом на Цветном бульваре.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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