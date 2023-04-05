Сергей Собянин: Московская музейная неделя пройдет с 10 по 16 апреля

Сергей Собянин: Московская музейная неделя пройдет с 10 по 16 апреля
Фото: t.me/mos_sobyanin
Жители и гости столицы могут бесплатно посетить все интересующие их экспозиции

В Москве с 10 по 16 апреля пройдет музейная неделя, во время которой жители и гости столицы смогут бесплатно посетить музеи и выставки. С начала 2023 года участниками "Московской музейной недели" стали 250 тыс. человек.

Акция проводится уже четвертый год каждую третью неделю месяца. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о самом интересном: выставка "Почему их так назвали", где гости узнают, почему цаплю назвали цаплей, "Основные элементы" в музее-заповеднике Царицыно с уникальными экспонатами из стекла, фарфора, керамики и металла, и выставка русской культуры XVIII столетия в музее Пушкина на Пречистенке.

С полным перечнем музеев и выставочных залах, участвующих в программе, можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы. Там же необходимо оформить бесплатный электронный входной билет для входа – либо на сайте самого музея.

В 2022 году в Москве был побит рекорд посещаемости акции – на выставке музейной недели побывали более 1,3 миллиона человек, что на треть больше показателя пандемийного 2021-го. 

Источник: Телеграм-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
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