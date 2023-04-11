Собянин рассказал о работе городского транспорта в пасхальную ночь и на Красную горку

До кладбищ будут ходить бесплатные автобусы

Москвичи, желающие встретить Пасху в храме, могут не беспокоиться о дороге домой – городской транспорт в праздничную ночь будет работать дольше обычного. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В ночь с 15 на 16 апреля метро и МЦК будут открыты доля пассажиров до 02:00; автобусы, электробусы и трамваи будут ходить до 03:30. Кроме этого, как обычно будет курсировать транспорт по 16 ночным наземным маршрутам, напомнил мэр.

В праздничное пасхальное воскресенье, а также на Красную горку 23 апреля от метро и железнодорожных станций будут пущены бесплатные автобусы до 16 городских кладбищ.

При этом проезд другого автотранспорта по улицам рядом с кладбищами может быть временно перекрыт:

"На Пасху, Красную горку и Радоницу ограничим движение транспорта с 06:00 до 16:00 на некоторых улицах рядом с кладбищами",

– предупредил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в дни религиозных праздников кладбища Москвы открыты с 09:00 до 19:00. Посетители смогут воспользоваться открытыми там пунктами бесплатного проката инвентаря.