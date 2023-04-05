Собянин решил вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском

Молитвенный дом мусульман появится в пешей доступности от метро и МЦД

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о поступивших ему предложениях по поводу строительства мечети – от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина. Оба духовных лидера просят выбрать другое место для воздвижения мусульманской святыни.

Само предложение о строительстве, отметил Собянин, рассматривалось в предварительном порядке на Градостроительно-земельной комиссии. Мэрия и профильные исполнительные органы не принимали по этому поводу никаких решений.

Собянин также опроверг слухи о площади мечети – называлась даже цифра в 40 тысяч квадратных метров. В действительности же объект займет 2,5 тысячи квадратов.

Учитывая указанные обращения, место расположения будет изменено – мечеть появится у метро "Косино", между строящимся диаметром МЦД-3, МСД и МКАДом в шаговой доступности от метро.

"С одной стороны, мечеть не будет мешать жителям близлежащих домов. С другой – будет находиться в хорошей транспортной доступности. Участок вокруг мечети будет благоустроен и доступен для прогулок точно так же, как мы делаем и по православным храмам", – отметил Собянин.

Градоначальник напомнил, что Москва – многонациональный и многоконфессиональный город, где все жили и будут жить в мире и согласии.