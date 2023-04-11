Для обслуживания БКЛ и радиальных линий метро в Москве построят три электродепо – Собянин

Для обслуживания БКЛ и радиальных линий метро в Москве построят три электродепо – Собянин
Фото: пресс-служба
После запуска депо в Братеево начнется замена поездов на "зеленой" ветке

В Москве строят сразу три новых электродепо для обслуживания Большого кольца и радиальных линий метрополитена. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Депо в системе метро – очень важный элемент, поскольку именно там поезда готовят к выходу на линию: проверяют, осматривают, ремонтируют. Чем больше депо – тем больше поездов возможно выпускать на маршрут. И, соответственно, новые современные электродепо позволяют модернизировать подвижной состав, повышая качество обслуживания и комфорт пассажиров.

К примеру, сегодня многие пассажиры Замоскворецкой линии обижаются, что к ним пускают только старые поезда. Но действующее депо просто не приспособлено для составов последних моделей. Однако скоро все изменится: строящееся в районе "Братеево" депо "Южное" готово уже на 75%. После его открытия на "зеленую" ветку можно будет отправлять современные метропоезда, так что уже в 2024 году местные пассажиры увидят обновление подвижного состава.

Еще одно электродепо – "Аминьевское" – возводится на месте бывшей промзоны с западной стороны улицы Генерала Дорохова.  Оно рассчитано, в первую очередь, на обслуживание Большой кольцевой линии (БКЛ). Уже построен метромост с тремя ветками, которые соединят депо с БКЛ. Помимо ремонтных корпусов, там сразу делают и помещения для работников со спортзалом, столовыми, комнатами отдыха.

На площадке, где разместится электродепо "Столбово" (проектное название – "Саларьево"), завершаются подготовительные работы. Здесь будут обслуживать поезда Сокольнической и Троицкой линий.

Кроме этого, в стадии проекта находится электродепо "Бирюлевское" на юге Москвы – оно необходимо для обслуживания одноименной перспективной ветки метро. Ожидается, что уже в мае документы поступят на экспертизу.

Старые московские электродепо максимально модернизируются. В частности, работы ведутся на территории депо "Выхино", которое обслуживает Таганско-Краснопресненскую линию, а также "Владыкино", откуда отправляются поезда на "серую" Серпуховско-Тимирязевскую линию.

Ранее Сергей Собянин рассказал про новые пригородные вокзалы в Москве.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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