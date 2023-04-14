К железнодорожной станции Санино в ТиНАО построят автодорогу – Собянин

К железнодорожной станции Санино в ТиНАО построят автодорогу – Собянин
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
К будущей станции МЦД-4 организуют удобные подъезды от Боровского и Зайцевского шоссе

В ТиНАО построят новую автомобильную дорогу. Она будет идти от Боровского и от Зайцевского шоссе к железнодорожной станции Санино и протянется до поселка Кокошкино. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Проектирование новой автодороги ведется в рамках строительства МЦД-4. Она позволит местным жителям быстрее добираться до станции, в том числе на общественном городском транспорте.

Работа над проектом дороги протяженностью около 4 км будет завершена в текущем году. Начало движения автомобилей по новому участку запланировано на 2025 год.

Помимо строительства станции и автодороги, на прилегающей территории будут проведены работы по благоустройству: обустроены пешеходные маршруты, установлены остановочные павильоны, осветительное оборудование. Существующие улицы будут отремонтированы.

"Всего с 2012 года в ТиНАО построено больше 350 км автомобильных дорог, а до конца 2024 года введем в эксплуатацию ещё 70 км",

– отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве создадут новый пригородный вокзал на базе ТПУ "Косино". 

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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