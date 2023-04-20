Сергей Собянин сообщил об открытии после реконструкции поликлиники в Черемушках

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В столице продолжается масштабная реконструкция амбулаторного звена по новому московскому стандарту здравоохранения. В апреле после обновления открылся филиал поликлиники №22 на улице Цюрупы в Черемушках.
К филиалу прикреплены почти 50 тысяч жителей. На время капитального ремонта здания они обслуживались в других отделениях, зато теперь могут получать медпомощь рядом с домом в современном, красивом учреждении, оборудованном по высшему уровню.
Как отметил в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин, в поликлинике не только сделали новый фасад, заменили коммуникации и лифты. За счет перепланировки здесь в два раза увеличили число кабинетов врачей общей практики и процедурных; установили современную диагностическую технику. Для маломобильных граждан создали безбарьерную среду.
Вскоре аналогичное современное амбулаторное медучреждение распахнет двери для жителей района Филевский парк, также почти готов к открытию и филиал №2 КДЦ №4 на западе Москвы.
"В ближайшие месяцы после реконструкции откроются десятки поликлиник, чтобы уже в этом году мы закончили масштабную программу обновления амбулаторного фонда Москвы",
– сообщил Сергей Собянин, отметив, что в целом этой программой было охвачено свыше 200 зданий поликлиник города.
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