В программу проактивного диспансерного наблюдения входит порядка 1 млн москвичей – Собянин

Для людей с хроническими заболеваниями в столице действует масштабный проект

Одним из ключевых приоритетов государственной программы "Столичное здравоохранение" остается обновление городских поликлиник с диспансерным наблюдением пациентов, у которых наблюдаются хронические заболевания. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В настоящее время в городе реконструируют 121 поликлинику. Работы планируют завершить к концу 2023 года.

"Строим и новые – порядка 30 в районах, где активно строится новое жилье, девять из них уже принимают пациентов. В поликлиники закупаем современное оборудование, медперсонал обучаем в соответствии с новым московским стандартом", – рассказал глава города.

Мэр столицы подчеркнул, что в городе особое внимание уделяют людям с хроническими заболеваниями. Именно для этой категории населения продолжают масштабный проект проактивного диспансерного динамического наблюдения.

В эту программу входит около миллиона жителей Москвы, которые страдают девятью хроническими заболеваниями – включая хроническую сердечную недостаточность, гипертонию, сахарный диабет II типа, ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда и язвенную болезнь.

"Индивидуальная программа позволяет медикам контролировать состояние больного в динамике. Помощники врачей постоянно на связи с пациентами – помогают разобраться в назначениях врача, записаться на исследования", – отметил Собянин.