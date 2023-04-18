В программу проактивного диспансерного наблюдения входит порядка 1 млн москвичей – Собянин

В программу проактивного диспансерного наблюдения входит порядка 1 млн москвичей – Собянин
Фото: телеграм-канал мэра Москвы
Для людей с хроническими заболеваниями в столице действует масштабный проект

Одним из ключевых приоритетов государственной программы "Столичное здравоохранение" остается обновление городских поликлиник с диспансерным наблюдением пациентов, у которых наблюдаются хронические заболевания. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В настоящее время в городе реконструируют 121 поликлинику. Работы планируют завершить к концу 2023 года.

"Строим и новые – порядка 30 в районах, где активно строится новое жилье, девять из них уже принимают пациентов. В поликлиники закупаем современное оборудование, медперсонал обучаем в соответствии с новым московским стандартом", – рассказал глава города.

Мэр столицы подчеркнул, что в городе особое внимание уделяют людям с хроническими заболеваниями. Именно для этой категории населения продолжают масштабный проект проактивного диспансерного динамического наблюдения. 

В эту программу входит около миллиона жителей Москвы, которые страдают девятью хроническими заболеваниями – включая хроническую сердечную недостаточность, гипертонию, сахарный диабет II типа, ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда и язвенную болезнь. 

"Индивидуальная программа позволяет медикам контролировать состояние больного в динамике. Помощники врачей постоянно на связи с пациентами – помогают разобраться в назначениях врача, записаться на исследования", – отметил Собянин.

Источник: Телеграм-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
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