Диетолог посоветовала россиянам толстеть до глубокой старости

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Диетолог Дарья Русакова указала на один любопытный парадокс: люди с ожирением всегда могут похвастаться отличной генетикой. Лишняя масса обеспечивает хорошие резервные способности сердечно-сосудистой и пищеварительной системам.
Диетолог добавила, что при ожирении первого типа жир оказывает большое влияние на здоровье и лишь амортизирует опорно-двигательный аппарат.
На продолжительность жизни такая жировая масса не сильно влияет.
"Рекомендовать иметь лишний вес для долгожительства было бы странно, потому что, все-таки, продолжительность жизни обусловлена генетическими факторами прежде всего", – заметила специалист.
Нужно брать во внимание и окружающую среду, питание и физическую активность.
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