Диетолог посоветовала россиянам толстеть до глубокой старости

Жировая прослойка обеспечивает огромный запас сил организму

Диетолог Дарья Русакова указала на один любопытный парадокс: люди с ожирением всегда могут похвастаться отличной генетикой. Лишняя масса обеспечивает хорошие резервные способности сердечно-сосудистой и пищеварительной системам.

Диетолог добавила, что при ожирении первого типа жир оказывает большое влияние на здоровье и лишь амортизирует опорно-двигательный аппарат.

На продолжительность жизни такая жировая масса не сильно влияет.

"Рекомендовать иметь лишний вес для долгожительства было бы странно, потому что, все-таки, продолжительность жизни обусловлена генетическими факторами прежде всего", – заметила специалист.

Нужно брать во внимание и окружающую среду, питание и физическую активность.