Доктор Мясников назвал способ снизить холестерин

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Очистить сосуды от лишнего холестерина можно и без капельниц – доктор Александр Мясников указал, что лучше отказываться от такой "порочной практики", чтобы не заразиться больничными инфекциями.
Мясников порекомендовал россиянам искать секрет в продуктах. Например, попробовать "очиститься" с помощью орехов.
"70 граммов миндаля – а я уж не знаю, сколько грецких орехов – замещает 10 миллиграммов статина", – пояснил теледоктор.
Однако сам прием статинов возможен после консультации с лечащим врачом, отметил Мясников.
Еще один стандартный метод, конечно же – физические нагрузки с полным отказом от никотина и спиртного. Практикуйте закаливание и сведение к минимуму соленой пищи.
Об этом заявил генсек коалиции