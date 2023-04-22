Доктор Мясников назвал способ снизить холестерин

Доктор Мясников назвал способ снизить холестерин
Фото: соцсети
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Все начинается с питания

Очистить сосуды от лишнего холестерина можно и без капельниц – доктор Александр Мясников указал, что лучше отказываться от такой "порочной практики", чтобы не заразиться больничными инфекциями.

Мясников порекомендовал россиянам искать секрет в продуктах. Например, попробовать "очиститься" с помощью орехов.

"70 граммов миндаля – а я уж не знаю, сколько грецких орехов – замещает 10 миллиграммов статина", – пояснил теледоктор.

Однако сам прием статинов возможен после консультации с лечащим врачом, отметил Мясников.

Еще один стандартный метод, конечно же – физические нагрузки с полным отказом от никотина и спиртного. Практикуйте закаливание и сведение к минимуму соленой пищи.


Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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