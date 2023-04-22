Какие продукты нужно исключить в период цветения

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Аллергики, у которых начинается раздражение слизистой из-за пыльцы, должны отказаться от яблок, апельсинов, шоколада и некоторых других продуктов, указала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
Рекомендуется убрать в период цветения из рациона мед, морковь, картофель, болгарский перец, орехи, морепродукты, арахис, куриные яйца и молочную продукцию.
"Продукты с высоким содержанием глютена поддержат любую аллергическую реакцию и будут способствовать ее более яркому проявлению. Поэтому зерновые, пшеница и рожь тоже убираются из рациона", – указала эксперт.
Если у вас имеется реакция на пыльцу березы, откажитесь от косточковых продуктов, вызывающих перекрестную аллергию - яблоки, груши, персики, слива, вишня и черешня.
Об этом заявил генсек коалиции