Почему мы просыпаемся по ночам

Медик рассказала об "органных часах"

Пробуждение по ночам в одно и то же время можно считать "органными часами". По словам семейного врача Татьяны Захаровой, примерно с 23:00 до часа ночи падает уровень кортизола, кожа восстанавливается, падает артериальное давление.

Затем еще два часа печень выводит из организма токсины. Чтобы сделать печени подарок, не нагружайте ее спиртным – выпейте зеленого чая перед сном. Далее до пяти утра очищаются легкие. Чтобы процесс был ускорен, спите с открытым окном.

До семи утра тело уже пытается пробудиться и готовит вам повышенный выброс кортизола, что также стимулирует ЖКТ. Поэтому многие сразу бегут в туалет. Выпейте стакан теплой воды для пробуждения органов.

"Если вы посмотрите на органные часы, то на самом деле в ночное время есть определенные задания по физиологии органов. Например, у печени повышенный метаболизм ночью – то есть она работает больше, чем днем", – указывает специалист.

Медик также указывает, что органные часы указывают и на следующие причины пробуждения по ночам: рефлюкс в ранние утренние часы из-за повышения желудочной кислоты, трудности с получением воздуха из-за сужения бронхов, усиление храпа, когда мышцы больше всего расслабляются во время фазы быстрого сна по утрам.