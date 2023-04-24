Онколог рассказал о невероятном свойстве чеснока

Онколог рассказал о невероятном свойстве чеснока
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Употребляйте в натуральном виде

Зубчик чеснока содержит такое мощное вещество, как аллицин. Это противораковое средство нужно употребить с умом: не размельчать и не нагревать. Раздавите и подождите десять минут – а затем съешьте.

Не стоит смешивать чеснок с уксусом и кислотой в принципе – эффект будет ослаблен и вовсе сведен на нет.

"Аллицин в его составе обладает противораковым действием, стабилизирует уровень сахара в крови, поддерживает сердечно-сосудистую систему, понижает кровяное давление, регулирует уровень холестерина и разжижает кровь, предотвращая образование тромбов", – указывает врач-онколог Николай Норкин.

Источник: Solenka.info ✓ Надежный источник
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