Обнаружена польза льняного масла для похудения

Обнаружена польза льняного масла для похудения
Фото: Robert Michael/dpa/www.globallookpress.com
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Продукт помогает улучшить здоровье и красоту

Льняное масло по своему составу считается даже более полезным, чем рыбий жир из-за богатого количества жирных кислот и микроэлементов. Оно помогает заместить нехватку Омега-3 тем, кто не любит или редко влючает рыбу в собственный рацион. Состав делает этот продукт уникальным, в особенности из-за его пользы для организма.

Масло позитивно влияет на женское здоровье. Вещество лигнин помогает нормализовать гормональный баланс, а это, в свою очередь, позволяет циклу пройти легче. 

Сердечно-сосудистая система тоже позитивно реагирует на ежедневное употребление продукта. Масло из семян льна нормализует артериальное давление, способствует снижению уровня холестерина в крови. Дополнительный эффект – сосуды становятся более пластичными. 

Страдающим от лишнего веса льняное масло помогает избавиться от лишних килограммов из-за наличия уникальных активаторов похудения в составе – олеиновой и линолевой кислот. Однако это работает только при комплексном подходе к проблеме.

Также льняное масло может продлить молодость и красоту. Оно нормализует работу сальных желез, что делает кожу более здоровой и ухоженной. Поэтому маски на основе продукта считаются очень эффективными.

Источник: Magazin Novosti ✓ Надежный источник
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