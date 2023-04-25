Медик посоветовала дачникам прививаться от столбняка

Медик посоветовала дачникам прививаться от столбняка
Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
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Лето уже не за горами

Вакцинация от столбняка в преддверии летнего сезона необходима взрослым, которые не делали прививку в последние десять лет. К той же категории относятся и дачники, и сельскохозяйственные работники, указала эпидемиолог Людмила Большакова.

"Вакцинация – единственная мера защиты от столбняка. Прививку необходимо делать всем взрослым раз в 10 лет, особенно людям из групп риска. Особенно это важно сейчас, перед дачным сезоном, на который традиционно приходится период данного заболевания", – указала Большакова.

Для вакцинации, как правило, используется бивалентная вакцина и от столбняка, и от дифтерии. Если за последние десять лет человек не делал никаких прививок, это вовсе не является гарантией от заболеваний.

"Столбняк – это инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и обладает высокой летальностью. Оно не передается от человека к человеку. Заражение происходит при попадании возбудителя в кровь, поскольку столбнячная палочка начинает вырабатывать опасный токсин только в бескислородных условиях. Иногда для инфицирования достаточно ссадины или царапины, но особую опасность представляют именно глубокие раны", – подчеркнула специалист.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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