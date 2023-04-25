Россиянам запретили кормить белок

Россиянам запретили кормить белок
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Чтобы не подхватить бешенство

Белки встречаются нам как в лесу, так и на дачной территории, где они не слишком привыкли к общению с людьми. Медик Елена Попова напоминает, что от таких пушистых зверьков можно подхватить не самые приятные заболевания – бешенство, лептоспироз и туляремию.

Проблема же в том, что бешенство нельзя эффективно вылечить даже с современной медициной – таких методов наука еще не знает. Иными словами, развитие этой болезни гарантированно приводит к летальным исходам.

"Предотвратить развитие бешенства можно своевременным введением антирабической вакцины, а в случаях тяжелых укусов животными – комбинированным введением вакцины и антирабического иммуноглобулина. Чем раньше эти прививки начаты, тем более вероятен успех. Антитела после введения вакцины вырабатываются через 12-14 дней", – указала эксперт.

Медик напомнила, что живущие в городе белки могут спокойно питаться едой из помойки – а потому при укусе у человека может развиться инфекция. Летом в принципе не следует прикармливать ни одно животное. Белка не должна летом есть семечки – в летнюю пору они едят зелень. Иначе у зверька сядет печень.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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