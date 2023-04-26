Медик раскрыла главную опасность пищевой соли

Медик раскрыла главную опасность пищевой соли
IMAGO/Zoonar.com/Ingrid Balabano/www.globallookpress.com
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И дело даже не в холестерине

Пищевая соль способна сформировать особую зависимость, предупреждает врач-диетолог Наталья Круглова. Поэтому нужно следовать рекомендациям ВОЗ – не более пяти граммов в сутки.

Исследование же показывает, что россияне превышают эту норму в два раза. А ведь речь идет о продукте, формирующем вкусовую зависимость – при которой соленая еда кажется человеку оптимальной и приятной.

Для избавления от этой привычки измените рацион – постепенно снижайте количество соли в домашней еде.

"Резкий отказ вряд ли будет комфортным, поэтому нужно действовать постепенно. Начните меньше солить блюда, которые готовите, и перестаньте покупать продукты, в составе которых много соли. И попробуйте добавлять в еду другие специи, то есть пряные травы, перец или даже лимонный сок. Да, какое-то время будет некомфортно, но наши рецепторы быстро адаптируются к новым вкусам, и скоро вы привыкнете к меньшему количеству соли", – заключила медик.  

Источник: Радио "Спутник" ✓ Надежный источник
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