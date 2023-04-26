Отпуск без виз: куда податься летом россиянам

Туристам озвучили самые трендовые курортные направления

С приближением лета россияне планируют отпуск в новый теплый сезон. Глава турагентства Анна Невзорова рассказала о доступных для граждан странах, которые примут туристов из России без визы.

Естественно, первой остается Турция, которая, однако, уже "забита" на лето 2023 года. Многих, правда, испугали выставленные турками цены за отдых, однако едва ли кого-то это остановило.

Не менее оптимальный вариант – Эмираты, бьющие рекорды по посещаемости у россиян. В марте там начался пляжный сезон. До конца мая будет стоять вполне умеренная температура. А летняя погода подойдет в ОАЭ не каждому.

Наконец, Мальдивы – "кусочек рая", ставший доступный широкому сегменту путешественников. Можно присмотреть – если постараться – места со скромным бюджетом.