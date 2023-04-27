Какие привычки провоцируют возникновение деменции

За состоянием мозга нужно хорошо ухаживать

Снизить риск возникновения деменции можно просто отказавшись от некоторых привычек. Последние исследования ученых говорят, что особый образ жизни помогает бороться с этим недугом. Например, лучше отказаться чрезмерного употребления спиртного и курения – это поможет на 90% уменьшить вероятность развития болезни Альцгеймера.

Для сохранения здравого ума в пожилом возрасте лучше в течение жизни следовать нескольким правилам:

Правильно питаться,

Регулярно заниматься спортом,

Постоянно общаться с друзьями и членами семьи,

Читать книги,

Работать на компьютере.

Все эти факторы помогают поддерживать рабочее состояние мозга и стимулировать его активную деятельность.