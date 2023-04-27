Какие привычки провоцируют возникновение деменции

Курс рубля
- Для рубля наступил "Судный день" - экономист
- Что с курсами валют: россиянам дали дельный совет по доллару
- Плохое будущее валюты РФ: когда курс доллара дорастет до 100 рублей
878 новости
Снизить риск возникновения деменции можно просто отказавшись от некоторых привычек. Последние исследования ученых говорят, что особый образ жизни помогает бороться с этим недугом. Например, лучше отказаться чрезмерного употребления спиртного и курения – это поможет на 90% уменьшить вероятность развития болезни Альцгеймера.
Для сохранения здравого ума в пожилом возрасте лучше в течение жизни следовать нескольким правилам:
Все эти факторы помогают поддерживать рабочее состояние мозга и стимулировать его активную деятельность.
Бойцы РФ продолжают громить противника