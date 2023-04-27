Какие привычки провоцируют возникновение деменции

Какие привычки провоцируют возникновение деменции
Фото: unsplash.com
продолжениеНазваны три главных секрета сохранения молодости после 30
За состоянием мозга нужно хорошо ухаживать

Снизить риск возникновения деменции можно просто отказавшись от некоторых привычек. Последние исследования ученых говорят, что особый образ жизни помогает бороться с этим недугом. Например, лучше отказаться чрезмерного употребления спиртного и курения – это поможет на 90% уменьшить вероятность развития болезни Альцгеймера.

Для сохранения здравого ума в пожилом возрасте лучше в течение жизни следовать нескольким правилам:

  • Правильно питаться,
  • Регулярно заниматься спортом,
  • Постоянно общаться с друзьями и членами семьи, 
  • Читать книги, 
  • Работать на компьютере.

Все эти факторы помогают поддерживать рабочее состояние мозга и стимулировать его активную деятельность.

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