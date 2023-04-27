Названы три главных секрета сохранения молодости после 30

Названы три главных секрета сохранения молодости после 30
Фото: www.unsplash.com
Стройное тело притягивает взгляды противоположного пола

Вечная молодость – мечта и мужчин, и женщин. С годами внешний вид претерпевает серьезные изменения, что печалит представителей обоих полов. Известный диетолог РегинаАхуньянова рассказала, как можно остановить время и сохранить молодость после 30 лет.

Эксперт назвала три главных фактора, которые помогают добиться отличного эффекта. В первую очередь, необходимо избавиться от лишних килограммов. Жировые отложения всегда визуально прибавляют лишние годы. Важно обогатить ежедневный рацион овощами и фруктами.

Второй секрет – анализ организма и восполнение дефицита. Нужно сдать анализы и проверить, каких витаминов не хватает именно вам. Также важно следить за гормональным фоном.

Третий секрет – физическая активность. Как известно, спорт – это жизнь. Диетолог рассказала, что этой сфере деятельности нужно уделять не менее 150 минут в неделю. Тогда отличный внешний вид вам обеспечен.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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