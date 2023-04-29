Как навсегда забыть о сезонной аллергии

Современная медицина знает ответ на этот вопрос

Аллерген специфическая иммунотерапия (АСИТ) – эффективнейший способ терапии при сезонной аллергии, уверяют аллергологи. Естественно, для того, чтобы приступить к лечению, придется точно поставить диагноз.

Сперва необходимо сдать аллергопробы. А затем купировать симптомы с помощью с помощью той самой иммунотерапии – которую необходимо проводить вне обострения. Желательно – осенью.

Пациенту вводят аллергены, к которым он должен привыкнуть за осень и зиму. В оптимальном случае он должен привыкнуть за осень и зиму – чтобы весной в принципе никак не реагировать на аллергены, которые ранее беспокоили.

"Способы есть разные: под язык, таблетки, капли в нос, есть уколы. Но могу сказать, что инъекционный метод в определенных случаях может помочь лучше. Побочные явления небольшие могут быть, но тяжелые реакции даже не описаны, поэтому переносится АСИТ хорошо. Тем не менее есть пациенты, для которых этот метод также недостаточно работает", – указала кандидат медицинских наук Софья Мельник.