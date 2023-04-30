Как провести майские праздники без вреда для организма: советы диетолога

Отдых может негативно сказаться на организме

Майские праздники – излюбленное время россиян. В этот период люди проводят много времени с родными и близкими, что всегда сопровождается громкими застольями. Известный врач-диетолог Наталья Нефедова рассказала, как нужно себя вести, чтобы праздники не подорвали здоровье.



В первую очередь, эксперт обратила внимание на то, что небольшие ограничения позволят спокойно пережить майские торжества. Одно застолье с вкусными калорийными блюдами никак не скажется на фигуре, однако, если их будет слишком много, это точно ударит по здоровью и внешнему виду человека.



Кроме того, во время праздничных трапез нужно уделять больше внимания овощам и фруктам, эти продукты содержат клетчатку, которая поможет справиться с перевариванием пищи.



Также эксперт посоветовала не налегать на спиртные напитки. Их негативное влияние на состояние организма всем хорошо известно. Для того чтобы отлично повеселиться, лучше устроить шумные пляски – активная работа организма поможет сжечь калории и поднимет настроение.

