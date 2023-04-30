Какие предметы домашнего обихода наносят удар по сердцу и легким

Полюбившиеся аксессуары лучше использовать пореже

Мало кто из людей задумывается о негативном влиянии полюбившихся предметов на организм. Однако в этом вопросе нужно быть особенно внимательным. Известный медицинский эксперт Амир Хан заявил, что некоторые предметы быта могут подорвать работу сердца и легких.



В первую очередь, речь идет о всевозможных аромааксессуарах. Такие палочки и свечи способны выделять вредные микроэлементы, которые сильно бьют по организму человека.



Также подорвать здоровье человека могут привычные дезодоранты с распрыскивателями, лаки для укладки шевелюры, всевозможные чистящие средства с едкими компонентами. Летучие вещества проникают в тело человека и подрывают его здоровье.



Как добавил специалист, в качестве профилактики нужно держать дома побольше комнатных растений. Их благотворное влияние на организм может в какой-то степени нивелировать пагубное воздействие раздражителей, от которых, впрочем, лучше избавиться в любом случае.

