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Темные люди приписывают водке некие "целебные" и "чудодейственные" свойства. Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов указал, что продуктовый спирт использовался в качестве сомнительного средства медицины лишь при дефиците лекарств еще до XX cтолетия. Сегодня у него есть куда более эффективная альтернатива.
Для иммунитета алкоголь является лишь врагом – наука очень хорошо описала иммуносупрессивные (подавляющие иммунитет) свойства этанола. Водка займет сторону инфекции, а не организма.
Медик напомнил, что спиртное представляет крайний вред для здоровья и провоцирует наступление летального исхода. Фармакология раскрыла свойства этанола как депрессанта, приглушающего нейроны. Однако алкогольное отравление приводит к остановке центров дыхания и сердечной деятельности.
Удар крылатыми ракетами пришелся в самое яблочко