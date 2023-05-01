Инфекционист развеял популярный народный миф о водке

Инфекционист развеял популярный народный миф о водке
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
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Ничем полезным спиртное не попахивает

Темные люди приписывают водке некие "целебные" и "чудодейственные" свойства. Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов указал, что продуктовый спирт использовался в качестве сомнительного средства медицины лишь при дефиците лекарств еще до XX cтолетия. Сегодня у него есть куда более эффективная альтернатива.

Для иммунитета алкоголь является лишь врагом – наука очень хорошо описала иммуносупрессивные (подавляющие иммунитет) свойства этанола. Водка займет сторону инфекции, а не организма.

Медик напомнил, что спиртное представляет крайний вред для здоровья и провоцирует наступление летального исхода. Фармакология раскрыла свойства этанола как депрессанта, приглушающего нейроны. Однако алкогольное отравление приводит к остановке центров дыхания и сердечной деятельности. 

Источник: Радио "Спутник" ✓ Надежный источник
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