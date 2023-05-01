Как похудеть быстрее: пять полезных утренних привычек от диетолога

Начинайте с самого подъема

На пути к достижению стройной фигуры начинать нужно было уже вчера. Врач-диетолог Марина Сорокина рассказала, какие бытовые привычки помогут быстрее достичь красоты тела.

Конечно же, вставать нужно с правильной ноги – никогда не пропускайте завтрак, который повышает уровень энергии, пополняет запасы глюкозы и помогает легко "дожить" до обеда без перекусов и калорий.

Начинайте подъем со стакана теплой воды – она увеличивает расход вашей энергии, что означает еще больший расход калорий.

Не брезгуйте утренними прогулками – если работа находится неподалеку, вместо использования общественного транспорта поработайте ножками. Чем быстрее – тем лучше.

Чаще появляйтесь на солнце – витамин D чрезвычайно важен для организма. Наконец, делайте зарядку – не только утром, а на протяжении всего дня. Любая физическая активность помогает быстрее достичь стройной фигуры.