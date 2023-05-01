Доктор Мясников предостерег россиян от набивания татуировок

Нет для кожи большего вреда

Люди не привыкли оценивать риски перед тем, как "набить" на тело татуировку. Однако такие элементы представляют опасность для кожи, указал врач Александр Мясников.

Все дело в наличии солей тяжелых металлов в составе красителей, используемых тату-салонами. Найдется немало людей с тату, которые испытывают куда более неприятные ощущения при проведении МРТ из-за наличия тех же самых металлов – кожа, по ощущениям, у них просто "горит"

"МРТ приводит в резонанс те молекулы металла, которые находятся в составе красителей, а жжение и боль не дают закончить исследование", – объяснил телетерапевт.

Мясников напомнил, что людям с татуировками на спине при родах может потребоваться спинальная анестезия.

"У нас сейчас многие анестезиологи не делают прокол в области татуировки! Они боятся, что на кончике иглы эти частички краски попадут в спинно-мозговую жидкость и могут быть непонятые последствия. Поэтому врачи просто избегают этого и не делают анестезию", – рассказал Мясников.