Доктор Мясников предостерег россиян от набивания татуировок

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Люди не привыкли оценивать риски перед тем, как "набить" на тело татуировку. Однако такие элементы представляют опасность для кожи, указал врач Александр Мясников.
Все дело в наличии солей тяжелых металлов в составе красителей, используемых тату-салонами. Найдется немало людей с тату, которые испытывают куда более неприятные ощущения при проведении МРТ из-за наличия тех же самых металлов – кожа, по ощущениям, у них просто "горит"
"МРТ приводит в резонанс те молекулы металла, которые находятся в составе красителей, а жжение и боль не дают закончить исследование", – объяснил телетерапевт.
Мясников напомнил, что людям с татуировками на спине при родах может потребоваться спинальная анестезия.
"У нас сейчас многие анестезиологи не делают прокол в области татуировки! Они боятся, что на кончике иглы эти частички краски попадут в спинно-мозговую жидкость и могут быть непонятые последствия. Поэтому врачи просто избегают этого и не делают анестезию", – рассказал Мясников.
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