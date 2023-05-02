Названы неожиданные причины увольнения россиян с работы

Названы неожиданные причины увольнения россиян с работы
Фото: unsplash.com
Часто к этому имеют отношения тяжелые недуги

Многие россияне опасаются, что могут потерять работу. Около половины граждан переживают из-за различных болезней, которые вынудят их написать заявление об увольнении.

Каждый третий уже менял место работы по медицинским причинам. Чаще всего люди жалются на боли в спине, сердечные проблемы или психические состояния – например, развитие тревожного расстройства или депрессии.

При этом двое из трех опрошенных предполагают, что восстановиться им поможет отпуск. Другие, напротив, считают, что в принципе не смогут работать из-за недуга. Также порядка 42% объясняют свое состояние стрессом на рабочем месте.

Источник: Аргументы и Факты ✓ Надежный источник
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