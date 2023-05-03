Почему кефир вреден на ночь

Почему кефир вреден на ночь
Фото: РИА Новости
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Диетолог раскрыла опасность популярного молочного напитка

Эндокринолог и диетолог Зухра Павлова не рекомендует пить кефир на ночь из-за высокого инсулинового индекса напитка – то есть показателя, указывающего на сильное повышение уровня инсулина после приема пищи.

Иными словами, прием этого продукта на ночь при максимальной после ужина активности инсулина приведет к сильному снижению глюкозы в крови во сне. Печень начнет ее усиленно производить – с высоким уровнем глюкозы вы и проснетесь утром. 

"Если так делать регулярно, то вполне можно заработать нарушение углеводного обмена, то есть нарушение гликемии натощак. А это уже предиабет. Вот так, казалось бы, простая и даже считающаяся полезной рекомендация может способствовать развитию таких негативных последствий", – написала Павлова.

Медик в принципе не советует на ночь ничего не есть – исключительно выпивать воду.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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