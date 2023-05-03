Невролог предупредил россиян об опасной болезни

Невролог предупредил россиян об опасной болезни
Sergey Kovalev/www.globallookpress.com
Беда в том, что в стране такой диагноз медицина почти не признает

В России редко ставят диагноз Альгеймера, несмотря на мировую эпидемию этой болезни. Врач-невролог Владимир Парфенов считает, что причиной является неправильная постановка диагноза – медики привыкли считать причиной сосуды.

В прошлом году в РФ диагностировали менее 10 тысяч случаев болезни – причина, уверен невролог, кроется в неповоротливости отечественной медицины.

"Российские врачи плохо знают это заболевание, правильный диагноз ставится редко. Обычно психиатры ставят этот диагноз, но уже на самой последней стадии, когда человек слабоумен и речь идет о его дееспособности. А вообще в нашей стране, по разным подсчетам, вместо 10 тысяч, полтора миллиона таких пациентов", – указал невролог.

Вместо болезни Альцгеймера, указал Владимир Парфенов, врачи ставят пациентам с начинающимся слабоумием диагноз "сосудистая патология мозга".

"Думают, что слабоумие от сосудов, – от атеросклероза, гипертонии. Да, это тоже факторы, но они не являются главными. "Сосуды" являются причиной примерно в 15-20% случаев слабоумия. Чтобы поставить диагноз "сосудистая деменция", нужно обязательно делать МРТ головы", – указал Парфенов.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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