Искусственный интеллект помог сократить время анализа маммографии в 8 раз без потери качества - Собянин

Искусственный интеллект помог сократить время анализа маммографии в 8 раз без потери качества - Собянин
Фото: Владимир Новиков/ АГН Москва
На службе у столичных рентгенологов сегодня почти 50 ИИ-сервисов

Цифровизация системы здравоохранения началась в Москве 10 лет назад. За это время сервисы искусственного интеллекта (ИИ) внедрили в разные области медицины, за счет чего удалось снизить нагрузку на врачей и при этом повысить качество медобслуживания пациентов. В частности, использовании ИИ помогло в 8 раз повысить скорость обработки результатов маммографии, рассказал Сергей Собянин.

Обычно, отметил мэр, анализ маммографических изображений выполняют два врача-рентгенолога. Такое "двойное чтение" повышает качество оценки исследования, сводя к минимуму риск пропустить патологию на начальной стадии. Но понятно, что процесс движется медленнее, когда врачи дублируют друг друга.

Другое дело – ИИ. Он не устает, у него "не замыливается" глаз, ему не нужен выходной.  

"Исследования московских специалистов показали, что если анализ проводят с помощью нейросети, то качество диагностики остается таким же высоким, а время ее проведения сокращается в 8 раз. Так использование ИИ позволяет снизить нагрузку на врачей, а пациентам – быстрее получить заключения",

– пишет Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Сегодня рентгенологам Москвы помогают порядка 50 сервисов ИИ. Нейросети проводят всю предварительную работу: наносят на снимки цветовую разметку, производят измерения. Алгоритмы находят на изображениях признаки рака легкого, COVID-19, инсульта, ишемической болезни сердца и других заболеваний. После этого снимки, конечно, смотрит врач и делает окончательное заключение. Такая коллективная работа специалиста и ИИ в конечном итоге идет на пользу пациентам и врачам.

Развиваются в Москве и другие цифровые сервисы в сфере здравоохранения. Так, с 2012 года москвичи имеют возможность записи к врачу и на обследование онлайн, результаты анализов и протоколы врачебного осмотра автоматически появляются в электронной медицинской карте.

Ранее сообщалось, что благодаря новым технологиям выявление рака на нулевой стадии в Москве увеличилось в 3,5 раза.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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