Москва проведет конкурс на заключение первого в стране межрегионального офсетного контракта – Собянин

Инвестор профинансирует производство нитриловых перчаток для столичных медучреждений

Москва и Самарская область объединят усилия ради запуска нового производства современных медицинских изделий. По условиям сотрудничества Москва поможет найти инвестора, который профинансирует производство нитриловых перчаток на территории Самарской области, которые затем будут поставляться в столицу. В итоге область получит рабочие места и пополнение в бюджет, а Москва – востребованный товар высокого качества по выгодной цене.

Это – первый опыт подобного сотрудничества между регионами в России.

"Проведем конкурс на заключение первого в стране межрегионального офсетного контракта",

– написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Предполагается, что инвестор вложит в производство нитриловых перчаток в Самарской области не менее 100 млн рублей в 2024 году. И затем в течение 10 лет Москва и Самара будут выкупать эту продукцию по фиксированной формуле цены и обеспечивать ими свои медучреждения. В итоге у производителя будет постоянный сбыт, а у больниц и поликлиник двух регионов – стабильные поставки необходимой продукции.

Впервые Москва попробовала заключить офсетный контракт в 2016 году. Опыт оказался успешным. На сегодняшний день столицей заключено уже 10 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий и продуктов питания для молочных кухонь. Благодаря этим офсетам в медицинские учреждения города в ближайшие годы будут стабильно получать важнейшие лекарства, в том числе для лечения раковых заболеваний, диабета, глаукомы, а также антибиотики, кардиопротекторы и т.п.

Половину заключенных в столице офсетных контрактов реализуют предприятия ОЭЗ "Технополис Москва".