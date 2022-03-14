Импортозамещение в действии: Москва получила первые лекарства в рамках офсетного контракта

Город активно развивает частно-государственное партнерство

Москвичи начали получать медицинские изделия, произведенные по офсетному контракту. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на странице "ВКонтакте" 14 марта.

Офсетный контракт – это когда бизнес вкладывает свои инвестиции в производство продукции, необходимой региону, а руководство региона взамен гарантирует определенный объем закупок. В итоге в выигрыше все: и потребители, и предприниматели, и власти.

В 2019 г. такой офсетный контракт Москва заключила с компанией "Гемамед". Инвестор взял на себя обязательство вложить миллиард рублей в создание высокотехнологичного импортозамещающего производства медицинских изделий в ОЭЗ "Технополис "Москва", а город, со своей стороны, обещал закупать в течение 8 лет его продукцию, расходные материалы и комплектующие.

Всего к настоящему моменту у Москвы имеется пять офсетных контрактов, в основном с медицинскими компаниями. Они выпускают лекарства для лечения онкологии, вирусных, кардиологических, эндокринных заболеваний, уточнил Собянин.

Ранее заммэра Владимир Ефимов рассказал, как город решает проблему с нехваткой импортных комплектующих в связи с западными санкциями.