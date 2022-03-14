Заммэра Москвы рассказал о вариантах замены импортных деталей на производствах

Поставлявшиеся из-за рубежа компоненты можно напечатать на 3D-принтерах

Предприятия Москвы не остановят работу из-за нехватки импортных деталей. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, в столице есть варианты, как поступать в случае прерывания поставок из-за рубежа.

Как пояснил заммэра, некоторые необходимые детали импортного производства можно будет заменить аналогами, распечатанными у нас на 3D-принтерах. Компоненты могут быть изготовлены из металлического порошка, пластика, полимера, полиамида, керамики.

Большинство столичных предприятий уже давно перешли на отечественное сырье, поэтому они не зависят от поставок из-за рубежа. Для компаний, которым нужна помощь в этом процессе, Москва в 2020 г. организовала реестр IT-решений. Количество технологических решений постоянно увеличивается.

"Недавно в реестре появился российский разработчик программной платформы, которая позволяет обеспечить процесс импортозамещения в сфере IT",

– приводит РИА "Новости" слова Ефимова. При этом город оказывает финансовую поддержку предприятиям для внедрения отечественных IT-решений, в том числе предоставляет средства на приобретение компьютерного и серверного оборудования, программного обеспечения и пр.

Ранее Владимир Ефимов сообщил, что Москва нарастила собственное производство тканей и текстильных изделий в 2,4 раза по сравнению с 2020 годом.