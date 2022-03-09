Каждый год продукцию потребляют более 2 миллионов столичных жителей

Власти Москвы сообщили о том, что производство продуктов для молочных кухонь в столице продолжает идти без перебоев и покрывает потребности жителей. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов.



Заммэра рассказал, что в Москве работают два молочных комбината – Лианозовский и Царицынский. Каждый год они выпускают более 1,3 миллиарда упаковок продуктов, которые затем поставляются почти во все регионы страны. Он отметил, что поставки на столичные молочные кухни, которые являются важным социальным направлением Москвы, также будут обеспечены. По его словам, на сегодняшний день продукты для них производятся без перебоев и покрывают потребности жителей столицы.

В своей речи он сообщил, что производители закрывают примерно 20% потребностей москвичей в молочной продукции, а сама столица является главным рынком сбыта для компаний. Так, каждый год продукты потребляют свыше 2 миллионов столичных жителей.

Владимир Ефимов напомнил, что в Москве используются механизмы государственно-частного партнерства, чтобы расширить производство и локализацию нужных в городе предприятий. Например, вышеупомянутые молочные заводы после подобных модернизаций будут обеспечивать молочные кухни столицы соками и сухими смесями. Поставки начали реализовываться уже в начале 2022 года. Офсетный контракт включает в себя поставки 38 видов питания для детей, среди которых молоко, различные пюре, каши, смеси марки "Агуша", творог и кефир.

Заммэра подытожил, что всего в Москве находится 252 точки пунктов раздачи молочных продуктов, которые каждый месяц предоставляют льготное питание более чем 318 тыс. человек. Работают на предприятиях более 700 человек, а каждый год жители столицы получает более 50 млн наборов продуктов.