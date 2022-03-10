В Москве озвучили первые меры помощи гражданам и бизнесу в условиях санкций

В приоритете - социальная поддержка и бесперебойная работа предприятий

В разные годы Москва преодолевала различные кризисы, негативно влияющие на экономику, и научилась оперативно реагировать на вызовы. Сейчас на фоне массовых западных санкций в городе по распоряжению мэра Сергея Собянина была создана Комиссия по повышению устойчивости развития экономики. План первоочередных мер по преодолению последствий санкций уже сформирован.

В первую очередь, власти направят усилия на сохранение рабочих мест. Предприятия и организации, сохраняющие штат от сокращений, получат льготные кредиты и помощь по погашению прежних обязательств. На решение этих задач из городского бюджета будет выделено 7 млрд рублей.

Для сотрудников иностранных предприятий, владельцы которых присоединились к антироссийским санкциям и остановили производство, будет создан специальный Кадровый центр. Его задачей станет сохранение трудовых коллективов, а если это по объективным причинам окажется невозможным, то работников организованно переведут на другие предприятия или предложат варианты по переквалификации.

Пострадавшему от санкций бизнесу будет предоставлена отсрочка до 6 месяцев по уплате текущих арендных платежей за имущество, находящееся в собственности города. При этом на 2022 г. объявлен запрет на повышение арендных ставок в отношении земельных участков и нежилых помещений.

Аванс за госзаказ поднимут до 70%. Грузоперевозчикам, задействованным в поставках продукции, сырья и комплектующих, упростят получение разрешений на въезд.

В городе также решено усилить работу по импортозамещению. Эта мера уже сослужила хорошую службу – в Москве сейчас производятся качественные аналоги импортных товаров практически по всем направлениям. Эта практика будет продолжена.

"Поручил всем комплексам городского хозяйства заключить долгосрочные контракты на локализацию в Москве производства максимально широкой номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд",

– сообщил Сергей Собянин на своем сайте, указав, что земельные участки под строительство новых производств будут предоставляться по ставке 1 рубль.

Власти Москвы подчеркивают: это только самые первые шаги. Меры поддержки будут расширяться и дорабатываться, в том числе в контакте с бизнес-сообществом.

Комиссия по повышению устойчивости развития экономики Москвы в условиях санкций создана 5 марта. Ее возглавил лично Сергей Собянин.

