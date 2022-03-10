Политик передал пламенный привет американской сети

Новость о том, что американская корпорация "Макдональдс" решила временно прекратить работу своих забегаловок на территории Российской Федерации получила широкий резонанс. Даже замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание на это событие. Политик иронично обратился к руководству иностранной компании.



Дмитрий Медведев с сарказмом заметил, что российские производители и сами справятся с поставками "котлет и булок" на прилавки кафешек.

Также заместитель председателя Совета безопасности нашей страны обратил внимание, что такой деятельностью могут заняться российские предприниматели, по которым особенно ощутимо ударила санкционная дубина Запада.

Медведев также напомнил, что российские производители отличаются высочайшим качеством своих продуктов и точно сумеют накормить жителей страны булками и котлетами, соответствующими всем стандартам.

"Привет Макдональдсу!" – иронично отметил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" государственный деятель.

Санкционная война западных стран против нашего государства началась после старта специальной военной операции, которую Россия инициировала ради спасения жителей молодых донбасских республик. "Утро" ведет онлайн-трансляцию российской спецоперации.