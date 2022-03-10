Путин раскрыл ловкий обман Байдена

Путин раскрыл ловкий обман Байдена
Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Хозяин Белого дома обвинил Москву в рекордной за 40 лет инфляция в США, которую связал с разрушительными антироссийскими санкциями

Власти США пытаются обмануть американцев, перекладывая на Россию "ответственность" за повышение цен на бензин. В реальности поставки нашей нефти на штатовский рынок были ничтожно малы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе сегодняшнего совещания с членами правительства.

По его словам, на американский рынок Россия поставляла не выше 3% нефти.

"Это ничтожно малая величина. А цены у них растут. Мы здесь совершенно ни при чем. И даже здесь совершенно ни при чем запрет на импорт российской нефти. Просто прикрываются этими решениями, для того чтобы обмануть в очередной раз свое собственное население", – заметил Путин.

Напомним, на днях президент США Джо Байден сначала в качестве "наказания" России за проводимую ею спецоперацию по защите ДНР и ЛНР запретил поставки российской нефти в Штаты. А когда позже его попросили прокомментировать ситуацию с ценами на топливо в родном отечестве, он не моргнув глазом объявил, что "ничего не может с этим поделать, так как вся ответственность лежит теперь на России".

Сегодня хозяин Белого дома, несмотря на критику внутри страны за свои высказывания, пошел еще дальше. Байден связал рекордные темпы инфляции в Штатах с ситуацией на Украине и антироссийскими санкциями. Его очередное заявление распространила пресс-служба администрации главы государства.

"Сегодняшний отчет по инфляции является напоминанием о том, что бюджеты американцев истощаются из-за роста цен, и семьи начинают ощущать последствия повышения цен Путиным", – объявил "сонный Джо".

По его умозаключению, большой вклад в инфляцию в текущем месяце внес рост цен на газ и энергоносители, т.к. рынки отреагировали на действия лидера РФ на Украине.

"Как я уже говорил с самого начала, у нас дома будут издержки, поскольку мы вводим разрушительные санкции в ответ на неспровоцированную войну Путина", – заметил Байден.

Он успокоил соотечественников: санкции, которые Вашингтон ввел против Путина и "его приспешников", будут гораздо более разрушительными, чем те издержки, с которыми столкнутся американцы.

В свою очередь, лидеру нации напомнили, что в ходе предвыборной кампании Байден обещал избирателям отказаться от ископаемого топлива. Соответствующий ролик в "Твиттере" выложил представитель национального республиканского комитета по выборам в конгресс Майк Берг.

"Теперь цены на бензин достигли рекордных высот, а Байден говорит, что его политика здесь ни при чем?" – цитирует РИА "Новости" Берга.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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