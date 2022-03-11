11 марта президент США выступит с заявлением

Американский лидер Джо Байден сегодня выступит с предложением поставить крест на нормальных торговых отношениях с нашей страной. Об этом пишут зарубежные СМИ.



Как стало известно, Вашингтон будет ратовать и за повышение тарифов на импорт из России, отмечает RT.

После лавины санкций, обрушившихся на нашу страну, американцы заявили – чтобы заместить российскую нефть, миру нужно до десяти лет, напоминает РИА ФАН.