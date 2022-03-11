Байден приготовил новую пакость для России

11 марта президент США выступит с заявлением

Американский лидер Джо Байден сегодня выступит с предложением поставить крест на нормальных торговых отношениях с нашей страной. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Как стало известно, Вашингтон будет ратовать и за повышение тарифов на импорт из России, отмечает RT.

После лавины санкций, обрушившихся на нашу страну, американцы заявили – чтобы заместить российскую нефть, миру нужно до десяти лет, напоминает РИА ФАН.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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