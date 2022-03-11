Меры поддержки в период санкций станут импульсом развития Москвы – эксперт

Программа помощи будет иметь долговременный эффект

Меры, выработанные правительством Москвы для поддержки граждан и бизнеса в период санкций, не только помогут преодолеть негативные последствия антироссийской политики западных компаний, но и дадут импульс дальнейшему развитию экономики города. Так считает экономист Андрей Бархота.

Накануне власти Москвы озвучили первоочередные шаги, цель которых – помочь гражданам и предпринимателям, пострадавшим от решения иностранных компаний остановить работу РФ. По мнению эксперта, меры, направленные на сохранение рабочих мест и поддержку бизнеса, сейчас имеют крайне важное значение.

"Объявленные меры способны не только способствовать угрозам стагнации и спада, но также и стать опорой для нового развития, дать импульс для нового развития",

– приводит BFM.ru мнение Андрея Бархоты. По его словам, велика вероятность, что эффект будет даже лучше ожидаемого, поскольку выработанная московскими властями программа хорошо сочетается с идеями правительства РФ в отношении предприятий, ранее контролируемых владельцами из-за рубежа.

Ранее в правительстве предложили вводить внешнее управление или национализировать предприятия, иностранные собственники которых остановили производство в РФ по политическим мотивам.