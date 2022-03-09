Граждане РФ предлагают данную инициативу распространить и на частные лица из недружественных стран

Граждане России положительно оценили идею национализации имущества иностранных компаний, которые решили "наказать" нашу страну из-за проводимой Москвой спецоперации по защите ДНР и ЛНР и вывести или приостановить свой бизнес в РФ. Россияне посчитали, что данная инициатива является "хорошей затеей".

Ранее сегодня правительственная комиссия по законопроектной деятельности приняла второй пакет мер поддержки экономики страны, включая один из механизмов национализации имущества зарубежных организаций. Об этом говорится в телеграм-канале "Единой России".

Так, согласно документу суд может ввести внешнее управление в компаниях, более 25% которых владеют иностранные граждане из недружественных государств, при прекращении деятельности в РФ. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места. При этом у собственника остается шанс сохранить свое имущество при определенных условиях.

Большинство читателей РИА "Новости" под соответствующей новостью активно поддержали шаги российских властей.

"Аплодирую стоя!" – отреагировала "Ночная ведьма".



"Если эта затея не под чью то последующую приватизацию, то хорошая затея", – написали Николай и Евгения Сухоручкины.

"Вот это я понимаю. Осталось только на реальных примерах это воплотить в ближайшее будущее", – заметил zelip999.

"Нужно не только имущества иностранных организаций национализировать, но и имущество частных лиц недружественных стран государств", – предложила Елизавета Владимирова.

"Слушайте, очень недурно, пусть вводят ) полюбуемся", – написала Anna From RF.

С другой стороны иные пользователи полагают, что национализировать имущество иностранных компаний будет сложно, к тому же это отпугнет западных инвесторов.

"Удивительно недальновидное решение ... После таких решений, ни одна приличная компания больше никогда не согласится работать в России ... Мы все больше и больше становимся мировым изгоем ..." – уверена "Марина Марина".

Напомним, целый ряд иностранных компаний и организаций решил в качестве наказания за проводимую ВС России спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, "солидализируясь" с киевским режимом, сбежать из РФ. В частности, свою деятельность в нашей стране приостановили OBI, Zara, Mango, Hermes, IKEA, PRISMA, H&M, Pepsi-Cola,McDonald's, Heineken, Mothercare, UPM, Imperial Brands и с десяток других брендов различных отраслей бизнеса.