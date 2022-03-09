Курс рубля
- Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля
- Рубль стал лидером самых нестабильных валют в мире
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
Американцев возмутило последнее заявление президента США Джо Байдена о том, что именно Россия якобы виновата в связи с высокими ценами на бензин на штатовском рынке. Свое негодование по данному поводу они оставляют в соцсетях.
Напомним, накануне канал Fox News показал диалог между журналистом и хозяином Белого дома. Первый попросил лидера нации прокомментировать ситуацию с ценами на топливо в родном отечестве. На что Байден заявил, что стоимость поднимется, однако лично он "ничего не может с этим поделать, так как вся ответственность лежит теперь на России".
Между тем, американцы вспомнили, как летом 2020 года будучи кандидатом в президенты Байден пообещал избирателям в "Твиттере", в отличие от своего оппонента и предшественника Дональда Трампа, что будет делать работу и брать на себя всю ответственность, а не обвинять других.
Журналист Бенни Джонсон, услышав нынешнюю реплику демократа, разместил скриншот с двумя высказываниями действующего главы Белого дома. Публикация стала популярной у подписчиков и уже собрала несколько тысяч лайков и почти тысячу репостов, сообщает РИА "Новости".
Во вторник, 8 марта, Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России.
"Американский народ наносит еще один мощный удар по военной машине (президента РФ Владимира) Путин", – заявил "сонный Джо".
Хозяин Овального кабинета признал, что из-за санкций против Москвы цены на бензин в США начнут расти. При этом они уже достигли исторического
максимума, перевалив за $4,17 (536 руб) за галлон (3,785 литра).
Американская чиновница пытается замести следы незаконной деятельности Вашингтона на территории Незалежной
Вашингтон не учел интересы Евросоюза, объявляя ограничения на энергетическом рынке