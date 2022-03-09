Хозяин Белого дома вызвал гнев у соотечественников в связи с ценами на бензин

Американцев возмутило последнее заявление президента США Джо Байдена о том, что именно Россия якобы виновата в связи с высокими ценами на бензин на штатовском рынке. Свое негодование по данному поводу они оставляют в соцсетях.

Напомним, накануне канал Fox News показал диалог между журналистом и хозяином Белого дома. Первый попросил лидера нации прокомментировать ситуацию с ценами на топливо в родном отечестве. На что Байден заявил, что стоимость поднимется, однако лично он "ничего не может с этим поделать, так как вся ответственность лежит теперь на России".

Между тем, американцы вспомнили, как летом 2020 года будучи кандидатом в президенты Байден пообещал избирателям в "Твиттере", в отличие от своего оппонента и предшественника Дональда Трампа, что будет делать работу и брать на себя всю ответственность, а не обвинять других.

Журналист Бенни Джонсон, услышав нынешнюю реплику демократа, разместил скриншот с двумя высказываниями действующего главы Белого дома. Публикация стала популярной у подписчиков и уже собрала несколько тысяч лайков и почти тысячу репостов, сообщает РИА "Новости".

Во вторник, 8 марта, Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России.

"Американский народ наносит еще один мощный удар по военной машине (президента РФ Владимира) Путин", – заявил "сонный Джо".

Хозяин Овального кабинета признал, что из-за санкций против Москвы цены на бензин в США начнут расти. При этом они уже достигли исторического максимума, перевалив за $4,17 (536 руб) за галлон (3,785 литра).

