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В четверг, 10 марта, во французском Версале откроется неформальный саммит лидеров Евросоюза, в ходе которого планируется обсуждение новых санкций против России. В рамках ограничений европейские страны планируют отказаться от закупки энергересурсов. Об этом сообщает агентство Reuters.
Точные сроки остановки транзита газа, нефти и угля не называются. По данным телеканала "МИР 24", речь идет о постепенном отказе от закупок.
Европейские политики признают, что Брюссель находится в зависимости от Москвы. В их совместной декларации говорится о необходимости изменения этого положения.
Ранее в Турции заявили о невозможности замещения российской нефти на мировом рынке.
Американская чиновница пытается замести следы незаконной деятельности Вашингтона на территории Незалежной
Вашингтон не учел интересы Евросоюза, объявляя ограничения на энергетическом рынке