Евросоюз намерен постепенно отказаться от покупки энергоресурсов у России

Брюссель находится в зависимости от Москвы

В четверг, 10 марта, во французском Версале откроется неформальный саммит лидеров Евросоюза, в ходе которого планируется обсуждение новых санкций против России. В рамках ограничений европейские страны планируют отказаться от закупки энергересурсов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Точные сроки остановки транзита газа, нефти и угля не называются. По данным телеканала "МИР 24", речь идет о постепенном отказе от закупок.

Европейские политики признают, что Брюссель находится в зависимости от Москвы. В их совместной декларации говорится о необходимости изменения этого положения.

Ранее в Турции заявили о невозможности замещения российской нефти на мировом рынке.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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