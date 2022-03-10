США намерены наказать Китай за поддержку России

США намерены наказать Китай за поддержку России
Фото: Pool via CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
Вашингтон призывает Пекин отказаться от торговли с Москвой

После начала специальной военной операции по защите независимых ДНР и ЛНР Запад ввел против нашей страны большое количество санкций, однако далеко не все страны согласились поддержать антироссийскую истерию. В частности, Пекин встал на сторону Москвы.

Меж тем, позиция китайских властей относительно России может обернуться негативными последствиями для местных компаний. Об этом сообщает газета The New York Times. По данным издания, американское руководство намерено ввести ограничения в отношении организаций, которые проигнорировали западные санкции против России.

Планы США по давлению на Китай раскрыла глава американского торгового ведомства Джина Раймондо. По ее словам, Вашингтон намерен "жестко наказать" компании, которые продолжат торговые связи с Москвой. Чиновница призвала КНР отказаться от поставок продукции в нашу страну.

В рамках санкционного пакета против Китая США могут приостановить поставки технического оборудования и соответствующего программного обеспечения. Министр торговли подчеркнула, что у КНР нет производства передовых полупроводников, то есть удар может быть нанесен по сектору высоких технологий.

Важно отметить, что Вашингтон даже не скрывает свои новые методы ведения политической борьбы. Ранее замглавы Госдепа Виктория Нуланд подтвердила готовность США оказывать давление на страны мира с целью принудить их поддержать антироссийские санкции. В этом направлении работают все: от президента Джо Байдена до американских послов.

Источник: TNYT ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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