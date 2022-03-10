Лондон ввел санкции против Абрамовича и других бизнесменов из России

Лондон ввел санкции против Абрамовича и других бизнесменов из России
Роман Абрамович. Фото: Alexander Chernykh / Russian Look / www.globallookpress.com
продолжениеЕвросоюз достиг предела в финансовых санкциях против России - Боррель
Британцам полностью запрещено иметь дело с бывшим владельцем "Челси"

Россиянин Роман Абрамович все-таки попал под санкционный каток Великобритании. В четверг, 10 марта, британский МИД объявил, что все активы бывшего владельца футбольного клуба "Челси" заморожены, ему запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства, а всем британцам под угрозой санкций запрещено иметь любые дела с Абрамовичем.

Аналогичное решение принято в отношении Олега Дерипаски. Бизнесмены не смогут использовать даже воздушное и морское пространство, подконтрольное Лондону, в том числе на частных яхтах и самолетах.

Еще пятеро российских бизнесменов – глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, президент "Транснефти" Николай Токарев, председатель ВТБ Андрей Костин и председатель совета директоров банка "Россия" Дмитрий Лебедев – лишились возможности бывать в Великобритании, их активы на британской территории заморожены.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель предупредил, что в обновленные санкционные списки Евросоюза внесут 160 граждан России, передает RT.

На днях Роман Абрамович объявил о решении продать "Челси". Вероятно, сделка не была завершена, поскольку в санкционном списке Лондона он фигурирует как действующий владелец британского футбольного клуба. 

Накануне премьер Британии Борис Джонсон исключил возможность налаживания отношений с Россией в обозримом будущем.

Источник: МИД Великобритании ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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