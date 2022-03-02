Российско-израильский олигарх избавляется от британской недвижимости и лондонской "игрушки"

Российский олигарх Роман Абрамович заявил о продаже футбольного клуба "Челси", которым он владел почти 19 лет. Соответствующее заявление бизнесмена опубликовано на сайте лондонского ФК.

Ранее в субботу, 26 февраля, Абрамович сообщил, что передал управление "Челси" попечителям благотворительного фонда "синих".

"Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба, поэтому в текущей ситуации я принял решение продать его, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба", – говорится в обращении олигарха.

Абрамович отметил, что продажа "Челси" не будет ускорена, но пройдет согласно надлежащей процедуре. Он не станет просить о возврате каких-либо кредитов.

Также бизнесмен поручил своей команде создать благотворительный фонд для работы на благо всех жертв военной операции на Украине, куда будут направлены все чистые доходы от продажи.

Олигарх подчеркнул, что решение о продаже "Челси", который был для него "чистой страстью к игре и клубу", далось ему с невероятным трудом. Он выразил надежду, что сможет посетить "Стэмфорд Бридж" в последний раз, чтобы лично попрощаться с командой и болельщиками.

Ранее в среду, 2 марта, западные СМИ сообщили, что олигарх распродает свое имущество в Англии из-за угрозы санкций на фоне напряженной геополитической ситуации.

Среди выставленного на продажу значатся: особняк за £150 млн (свыше 22 млрд руб) с пятью спальнями на улице Кенсингтон Палас Гарденс, трехэтажный пентхаус на набережной Челси, который он купил в 2018 г. за £22 млн (примерно 3 млрд руб), передает Bloomberg.

Добавим, слухи о том, что Абрамович собирается продать "Челси" активно муссировались еще в 2019 году. Тогда британский таблоид The Mirror писал, что в случае продажи "синих" олигарх с двумя паспортами – РФ и Израиля – мог бы получить свыше £2,3 миллиарда. Покупателем выступал один из богатейших предпринимателей Соединенного Королевства Джим Рэтклифф .

