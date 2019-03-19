Покупатель и продавец никак не сойдутся в цене

Один из богатейших предпринимателей Туманного Альбиона Джим Рэтклифф не отказывается от своих планов приобрести английский футбольный клуб "Челси" у российско-израильского бизнесмена Романа Абрамовича. Главное, договориться о цене.



Как сообщает сегодня The Mirror, в случае продажи "синих" Абрамович мог бы получить свыше £ 2,3 млрд. По данным же The Times, сделка оценивается в £ 2,5 млрд (€2,92 млрд).

"Это просто мелочь для британского магната, который, по некоторым данным, имеет больше денег, чем кто-либо в Британии. Если фанаты "Челси" считают, что у Романа – рубли, пусть подумают снова! ", – пишет The Mirror.

Основатель химической компании Ineos Рэтклифф положил глаз на легендарный отечественный клуб после того, как власти Соединенного Королевства отказались в апреле 2018 г. продлить Абрамовичу инвестиционную визу. Британские СМИ напоминают, что после покупки "Челси" в 2003 г. российский бизнесмен проводил большую часть времени в Великобритании, однако без визы работать там не может.





В прошлом году Абрамович получил израильское гражданство, которое позволило ему наскоками выезжать на территорию Туманного Альбиона, однако работать там без британской визы он все равно не может.

В конце сентября 2018 г. в прессе появилась информация, что уроженец Саратова рассматривает варианты продажи ФК.

Что касается 66-летнего британца, то он был готов прошлой осенью приобрести "Челси" за $2,68 млрд, однако тогда Абрамович отказался продавать клуб менее чем за $3,9 млрд.

Рэтклифф является владельцем швейцарским ФК "Лозанна" и британской шоссейной велокомандой Team Sky. По данным Bloomberg Billionaire Index, его состояние оценивается в $17,8 млрд.

