Все инструменты Брюсселя исчерпаны

Европа продолжит заниматься поставками оружия на Украину, однако финансовые рычаги давления на Москву уже исчерпаны, заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Во время военных действий на территории Украины европейская сторона, заявил политик, продолжит оказывать поддержку официальному Киеву в виде поставок оружия. Что касается финансовых рестрикций в отношении России, то способы "идти дальше" теоретически имеются. Однако в действительности Брюссель уже использовал все имеющиеся возможности.

"Мы уже подошли к границам того, что можем сделать. Уже сделали то, что смогли", – высказался лидер евродипломатии.

По словам чиновника, санкционный удар со стороны Европейского союза позволил обвалить российскую валюту на 40%. Брюссель принял весьма болезненный для Москвы санкционный пакет мер, который ляжет на российскую экономику довольно тяжелым бременем. Не менее болезненными, указал Боррель, станет запрет на экспорт технологий в промышленной отрасли и иных ключевых секторах.

Тем не менее, Европа отказывается от прямого вмешательства в события на Украине и будет избегать военного конфликта с Российской Федерацией – в противном случае, человечеству будет грозить третья мировая война.

Что касается эмбарго на поставки газа и нефти по решению Соединенных Штатов в отношении российских энергоносителей, решение Белому дому далось не так тяжело – в США практически нулевое потребление нефти из России, добавил Боррель. С Евросоюзом же ситуация иная – эмбарго на поставки из РФ будут крайне болезненными.

Ранее в ЕС высказались о постепенном отказе от российского газа.