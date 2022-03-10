Науседа рассказал о сложном выборе из-за отключения Литвы от российского электричества

Науседа рассказал о сложном выборе из-за отключения Литвы от российского электричества
Гитанас Науседа. Фото: Christophe Gateau / dpa / www.globallookpress.com
Вильнюс готовит граждан к росту цен в 2,5 раза

Если Россия отрежет Литву от БРЭЛЛ (единая энергосистема Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы), республика столкнется с большими проблемами, а властям придется сделать сложный выбор: отдать предпочтение бизнесу или населению. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, в случае прекращения поставок российской электроэнергии "с лучиной жить" не придется, но привычные условия жизни в республике будут нарушены.

"Мощности станут меньше. И тут есть вопрос приоритета - жители или бизнес",

– признал Науседа в интервью DELFI. Он пояснил, что в случае перебоев с энергоснабжением республика может задействовать собственные мощности на полную силу, хотя это и грозит "перенапряжением" и не заместит российскую электроэнергию. Также у Литвы есть договоренность со Швецией, но оттуда не может поступать много энергии, так как протянут кабель "ограниченной мощности".

На этом фоне Науседа призвал жителей Литвы переходить в режим экономии. Это касается не только электроэнергии, но и личных средств, поскольку цены в магазинах растут и будут только выше: прежние поставщики продуктов – Россия, Украина, Белоруссия – в этом году не смогут экспортировать.

"Продукты питания будут дорожать. Я не хочу пугать, но так будет. Тут не надо быть великим оракулом, чтобы понять, что в этом году инфляция будет в несколько раз выше, чем планировалось",

– сказал Науседа. По его подсчетам, продукты скоро подорожают в 2,5 раза, а коммунальные счета уже сильно выросли.

Ранее французские СМИ сообщили, что на заправках заметно подорожал бензин, поэтому жители Пятой республики вынуждены меньше путешествовать и питаться более простой едой. Рост цен на АЗС заметили и американцы, но местные власти сваливают вину на Россию. 

Источник: DELFI ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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